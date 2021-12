Covid, si fa strada l'ipotesi del taglio della quarantena, per i vaccinati potrebbe durare cinque giorni

Si va verso la quarantena breve, che per chi ha completato il ciclo vaccinale con la dose booster potrebbe durare cinque giorni. Il Ministero della Salute ha infatti chiesto un parere in merito al Comitato Tecnico Scientifico, che già aveva bocciato l’ipotesi. Ora però lo scenario in Italia è cambiato con l’avanzata della variante Omicron, che ha tempi di incubazione decisamente più bassi rispetto alla variante Delta, che al momento rimane prevalente.

Se il Cts darà il via libera, la quarantena potrebbe durare cinque giorni, e non più sette come prevede attualmente la normativa, per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi, quindi chi ha ricevuto la dose booster, mentre chi non è vaccinato o chi ha fatto le due dosi più di quattro mesi fa dovrebbe rimanere in quarantena più a lungo, ma probabilmente meno dei dieci giorni attualmente richiesti.

Questa proposta va incontro a quella lanciata dal primario del reparto malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, che in vista dell’avanzata della variante sudafricana aveva suggerito di riservare la quarantena per i malati di Covid, e non per i contatti stretti. Al professore si è unita buona parte della politica, a cominciare dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a cui si sono uniti quello lombardo Attilio Fontana e quello friulano Massimiliano Fedriga, che ricopre anche il ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni.

D’accordo con Bassetti si è detto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella ha chiesto la misura del lockdown per i non vaccinati sul modello tedesco e austriaco, ipotesi su cui il governo discute da settimane. Dell'ipotesi di rivedere il periodo di quarantena ne ha parlato anche il commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha dichiarato di averne discusso con il ministro della salute Roberto Speranza.

Tra le proposte che potrebbero essere applicate, c’è anche quella di non rendere obbligatorio il tampone terminata la quarantena, ovviamente a patto che non si siano avuti sintomi. A lanciarla è stato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che, a proposito dell’avanzata dei casi ha dichiarato di aspettarsi a breve 100mila contagi al giorno, ma che, se non tutti andranno a finire in ospedale, non servirà bloccare attività come la scuola.