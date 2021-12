Vigliano, lo Spid si chiede in Comune

E’ attivo presso l’ufficio Urp, al piano terra del Municipio, il rilascio delle credenziali SPID, il sistema di riconoscimento personale digitale che permette di accedere a moltissimi servizi della Pubblica Amministrazione.

Lo sportello opera esclusivamente su appuntamento da concordare telefonando al numero 015512041, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivendo a protocollo@vigliano.info. Il servizio è gratuito e prevede il riconoscimento diretto dell’utente (non è possibile procedere se non in presenza del soggetto che richiede lo spid), munito di carta di identità, di tesserino di codice fiscale e di smartphone.

L’iniziativa, che, oltre il Comune di Vigliano Biellese, riguarda anche quelli di Gaglianico e di Cavaglià, è possibile grazie a una convenzione firmata con la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell'ambito di Agenda Digitale Biella, di cui l’ente camerale e i tre Comuni sono partner.

“Abbiamo aderito al progetto nell’ambito di Agenda Digitale di Biella - spiega il Sindaco, Cristina Vazzoler - perché riteniamo che l’attivazione di uno sportello per il rilascio gratuito delle credenziali SPID sia di grande utilità per la cittadinanza, soprattutto per le persone più a digiuno di procedure digitali, nonché l'unico sistema completamente gratuito esistente oggi. Riteniamo inoltre che sia un segno di particolare attenzione alle persone che hanno necessità di essere guidate e sostenute nel districarsi con le nuove tecnologie e rischiano di essere escluse dai grandi cambiamenti che la transizione al digitale impone. I nostri uffici, da sempre, sono punti di riferimento per i cittadini, anche in ambiti di non stretta competenza. Per questo, poter ottenere lo SPID proprio in Comune ha una valenza aggiunta, di vicinanza e di disponibilità dell’ente locale rispetto alla sua popolazione”.