Pnrr, a Biella in arrivo 18 milioni di euro: precedenza a scuole, edifici comunali e impianti sportivi

Sono in arrivo a Biella i primi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A darne notizia, in anteprima, il deputato di Forza Italia, nonché vicepresidente vicario dell'ANCI, Roberto Pella, relatore del decreto legge inerente l'utilizzo di queste risorse. “È una buona notizia per Biella e l'intera provincia – afferma il parlamentare biellese – Si tratta di una prima tranche da 18 milioni e 400mila euro per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Biella ha le carte in regola per avviare tutte le sinergie con il territorio. A breve, ci si confronterà tutti insieme con gli altri comuni, così che possano intercettare i fondi del Pnrr”.

Anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola ha accolto con favore la venuta di questi finanziamenti: “Come amministrazione, siamo soddisfatti di questa notizia, ma siamo in attesa della comunicazione ufficiale del Ministero – sottolinea – È il frutto di un lavoro di squadra, che ha visto attivi i membri della giunta. Anche Davide Zappalà, che ha lavorato alla presentazione del bando, in qualità di assessore ai Lavori Pubblici”.

Tra gli interventi in elenco, figurano strutture scolastiche, edifici comunali e impianti sportivi. Nello specifico, la riqualificazione e l'ampliamento della piscina Rivetti, la manutenzione dei nuovi spogliatoi al Bocciodromo Comunale, l'ampliamento degli impianti alla Cittadella del Rugby e il rifacimento della pista d'atletica al Pozzo-La Marmora. Sul fronte scolastico, serie di adeguamenti alle scuole d'infanzia Cerruti, insieme alle primarie De Amicis, XXV Aprile di Chiavazza, Pietro Micca e la media San Francesco, senza dimenticare la ristrutturazione per la nuova destinazione d'uso di Villa Macchi, a Cossila San Giovanni. Infine, sono in programma lavori di adeguamento di efficienza energetica a Palazzo Pella, oltre al restauro e all'implementazione della Biblioteca per Ragazzi nella Palazzina Piacenza e il recupero ai fini della rifunzionalizzazione dell'ex Biblioteca e Musei Civici di via Pietro Micca.