“Un ringraziamento al sindaco di Mongrando Antonio Filoni e a tutti i sindaci che hanno deliberato in appoggio al Comune di Cavaglià per ribadire il loro NO al progetto per la costruzione dell’inceneritore a Cavaglià” .

E’ il messaggio con cui Augusta Bortolotto, capogruppo della minoranza di Uniti per Cavaglià, ha apprezzato pubblicamente la manifestazione di diniego al progetto da parte del consiglio comunale di Mongrando.