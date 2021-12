Covid nel Biellese: impennata di tamponi molecolari in ospedale nella settimana di Natale

Tutti in coda per un tampone molecolare in vista delle feste di Natale. C'è chi ha voluto avere un test negativo per non mettere a rischio i propri parenti e chi ne ha avuto bisogno per uscire dall'isolamento. Il fatto da registrare è però il considerevole aumento dei tamponi processati dal laboratorio Analisi ASLBI nelle ultime settimane, indicativi in ogni caso del recente incremento dell'attività in riferimento all'andamento pandemico.

Il Laboratorio Analisi ASLB processa i test molecolari provenienti dal Centro Unico Tamponi all'esterno dell'Ospedale e quelli "interni", ovvero provenienti dai diversi reparti e servizi, dedicati Covid e non, dell'Ospedale. Oltre al tampone nasofaringeo, è in carico anche una quota residuale di tamponi molecolari salivari provenienti dallo screening regionale scolastico.

E se nella settimana dal 6 al 12 dicembre la media giornaliera di tamponi molecolari processati è stata di 244 test, dal 13 al 27 dicembre compreso, è stata invece di 397,71 test. Segnando dunque un aumento del 63%.

Numeri che potrebbero essere più importanti se venissero aggiunti anche i dati relativi ai tamponi rapidi "tradizionali" e "di terza generazione" eseguiti sempre dal Centro Unico Tamponi.