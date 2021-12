Un lettore: "Sono fiducioso che la questione verrà ora seguita con la necessaria attenzione e priorità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno, intendo ringraziare di cuore la Redazione di NewsBiella.it per aver pubblicato sulle sue pagine la lettera in cui segnalavo la mancata vaccinazione dei miei anziani genitori invalidi, nonostante i ripetuti solleciti. Sono già stato contattato da una funzionaria della ASL 12, e sono fiducioso che la questione verrà ora seguita con la necessaria attenzione e priorità. Mi rendo conto benissimo delle difficoltà ingenerate dalla prolungata pandemia sulla Sanità Pubblica, dopo decenni di tagli e "razionalizzazioni", e sono grato agli operatori che ogni giorno lavorano duramente per alleviare le sofferenze della popolazione, spesso a rischio della loro stessa salute. E non dovremmo dimenticare gli enormi disagi che questo virus ha causato e continua a causare a tutti i Cittadini che soffrono di altre patologie (che non sono scomparse, anzi) che si sono visti cancellare o posticipare interventi, accertamenti diagnostici e visite; ancora non ci rendiamo conto di quante vite costerà questa mancata attività di prevenzione. Non posso certo incolpare nessuno per questo ritardo, ma ho ritenuto necessario fare di tutto per tutelare la vita dei miei vecchietti, ai quali la salute ha voltato le spalle da tempo. Questo dimostra una volta di più, se necessario, l'importanza di una stampa libera e indipendente, quale indispensabile tramite tra i Cittadini e le Istituzioni. Quindi ancora grazie!".