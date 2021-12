Camandona, lavori e cantieri di messa in sicurezza: ecco gli interventi in programma nel 2022

Serie di interventi nel comune di Camandona. A comunicarlo, il sindaco Gian Paolo Botto Steglia: “Sta avvenendo la riqualificazione della strada comunale Molino-Vacchiero, Governati, Molino Poa per un importo di 65mila euro, a cui si aggiunge la manutenzione straordinaria del cimitero comunale e la realizzazione di nuove cellette cinerarie (per un valore di 35mila euro e con l'inizio del cantiere nell'anno nuovo ndr), insieme alla manutenzione straordinaria casa di Frazione Falletti. In questo caso, il costo è di circa 81mila euro e prevede la ricostruzione e coibentazione del tetto ed alcune varianti all’appartamento mansardato”.

Nei primi mesi dell'anno 2022 avranno inizio opere di messa in sicurezza del territorio. In particolar modo a: frazione Guelpa, con opere di regimazione canale di scolo e ricostruzione muri di contenimento; frazione Mino, con ripristino muro a valle strada comunale; frazione Bonaro, con ripristino barriere e muro sostegno strada comunale; frazione Vacchiero, con ripristino muro a monte strada comunale; frazione Dagostino, con ripristino muratura a valle strada comunale; frazione Pianezze, con ripristino muro sostegno strada comunale.