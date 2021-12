NuovaMente nel 2022 compie 20 anni e ha già pronto un nuovo ciclo di conferenze da gennaio

L’associazione culturale biellese NuovaMente nel 2022 compirà 20 anni, e ha sempre ritenuto "che il conoscere sia il modo migliore per fare poi delle scelte consapevoli “.

In questi 19 anni ha organizzato oltre 600 conferenze e 10 convegni nazionali sulle tematiche più diverse con un motto che rispecchia la linea dell’associazione “Occhi al cielo e piedi in terra “.

L’associazione ha sempre cercato di portare le persone in una “biblioteca di cultura alternativa a quella ufficiale” e non solo di lasciare loro la scelta del libro preferito, ma proponendo una gamma di tematiche che non avrebbero mai scelto

Il programma del nuovo anno prevede nel 1° semestre del nuovo anno 15 conferenze. La prima è in calendario il 13 gennaio, e il tema sarà la Necromanzia: l’arte dell’evocazione dei morti, una dottrina discussa. Tra le seguenti ce ne sono sulla Mesopotamia, sui significati nascosti del corpo umano nella malattia, e si parlerà anche di "Oltre l’Illusione, l’inganno della Mente".