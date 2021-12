Festività Natalizie in pista ad Alagna e all’Alpe di Mera

Il conto alla rovescia è terminato: già a inizio dicembre, grazie all'intenso lavoro di innevamento svolto dai tecnici, le piste dell'Alpe di Mera hanno riaperto al pubblico. Una ripartenza tanto attesa che, ad oltre un anno e mezzo dall'ultima curva fatta in pista, ha fatto emozionare tutti gli appassionati di questo sport. E per queste festività Natalizie si attende grande affluenza, per una vacanza all’aria aperta che fa sognare grandi e piccini!

La situazione delle aperture è ancora in divenire, e si prosegue con i lavori di innevamento fortemente condizionati dalle temperature miti che si sono registrate a dicembre. Cliccando qui si potranno consultare orari e tariffe, rimanendo sempre aggiornati sugli impianti in funzione. I biglietti potranno essere acquistati online cliccando qui o in biglietteria sul posto; acquistandoli online, la tariffa sarà sempre più bassa di € 2,00 rispetto a quella applicata in biglietteria. Inoltre, acquistare online significa evitare situazioni di assembramento, ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, risparmiare.

L’apertura sarà continuativa, tutti i giorni, fino al termine della stagione invernale, programmato per il 3 aprile 2022. Per sciare all'Alpe di Mera, secondo la normativa attualmente in vigore, non sarà necessario possedere un Green Pass in corso di validità, poiché all'interno della stazione non sono presenti impianti a veicoli chiusi. Sarà in ogni caso necessario rispettare tutte le norme anti contagio e le disposizioni di legge.

Grande inizio di stagione anche per il comprensorio principale Monterosa Ski, in splendida forma, e aperto ormai senza sosta dallo scorso 3 dicembre. Sono tante le novità, tutte mirate a migliorare l’esperienza di sci, riducendo le attese e garantendo una flessibilità sempre maggiore. Dalle tariffe dinamiche ai tornelli Bluetooth in fase di test; l’obbiettivo è dare valore al tempo degli sciatori.

E sulle piste di Alagna anche una novità divertente, golosa, unica: lo street food d'alta quota, il gatto delle nevi food truck equipaggiato con bar, cucina e consolle, che porterà sapori e divertimento sulla neve durante tutta la stagione invernale e si muoverà di volta in volta esplorando diverse location, tutte in pista.

All'interno del paese di Alagna è attivo il servizio navetta, con le linee Rossa e Blu, mentre la linea Verde servirà la tratta Varallo-Alagna dal 26 dicembre. A questa pagina sono disponibili gli orari ed il dettaglio delle giornate di servizio.

Il team di Monterosa Ski, che gestisce gli impianti, ricorda che è importante rispettare le disposizioni di legge vigenti per prevenire una ripresa dei contagi. Sono state predisposte, nelle zone di accesso e in tutte le stazioni, indicazioni che guideranno verso una fruizione ordinata e sicura del comprensorio.Per accedere all'area principale Monterosa Ski è necessario essere in possesso di un Green Pass in corso di validità per l'accesso, all'interno della quale sono presenti impianti a veicoli chiusi. Ricordiamo anche che tutti gli impianti a veicoli chiusi viaggeranno con una portata ridotta all'80%. Il Green Pass sarà richiesto in cassa in fase di acquisto, mentre online sarà richiesto al cliente di dichiararne il possesso. Controlli casuali saranno condotti dal personale di Monterosa e dalle Forze dell'Ordine all'accesso degli impianti e in pista. Per sciare nel comprensorio Monterosa Ski, in base al nuovo decreto, è obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

E dal 28 dicembre ad Alagna torneranno attive le “Cene in Quota”: gli appuntamenti più alti e più gustosi dell'inverno sono in programma il 28 ed il 31 dicembre, il 3 gennaio e a seguire tutti i sabati fino al 26 marzo. Boschi innevati, stelle nel cielo e silenzio rilassante faranno da contorno al gusto dei piatti preparati secondo la tradizione e all’atmosfera calda che si respira in quota sulle piste da sci.Per informazioni sulle “Cene in Quota”: www.visitmonterosa.com/esperienza/cenare-in-quota