Salvato capriolo in difficoltà dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 8.30 di questa mattina, 27 dicembre, i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti per il recupero di un capriolo a Plello, frazione di Borgosesia. L’animale era rimasto incastrato con la zampa posteriore in una rete di recinzione di un'abitazione.

La squadra ha salvato il malcapitato animale, ormai stremato nel tentativo di liberarsi dalla presa. In seguito, è stato preso in consegna e portato presso il centro specializzato nel recupero degli animali selvatici dal personale del Rifugio Miletta per le cure necessarie.