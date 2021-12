Perde il controllo dell'auto e centra in pieno parapedoni

Serata da dimenticare per un giovane biellese alla guida. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto alla rotonda del Vernato centrando in pieno alcuni parapedoni e sfiorando l'entrata di un negozio. Il fatto è accaduto lo scorso 22 dicembre. Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.