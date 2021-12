Esce di strada al curvone di Magnonevolo: auto distrutta e 59enne in ospedale alla Vigilia di Natale (foto di repertorio)

È rimasta ferita la donna di 59 anni, coinvolta nel sinistro autonomo avvenuto nella prima mattinata di venerdì, 24 dicembre, a Magnonevolo, nel comune di Cerrione.

Secondo le prime ricostruzioni, la vercellese stava imboccando il curvone in direzione di Salussola quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto ed è finita nel campo adiacente la carreggiata. Nell'impatto l'auto è andata completamente distrutta.

La conducente è stata immediatamente trasportata all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso: dalle prime informazioni raccolte, avrebbe riportato una prognosi di circa 30 giorni. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.