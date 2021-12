Donna urtata da uno sciatore, cade e batte la testa: trasportata in ospedale con l'elicottero

Incidente nel piazzale di Bielmonte nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzino avrebbe urtato una donna dopo aver esser scivolato con gli sci.

A seguito dell'impatto, la 45enne è caduta a terra battendo violentemente la testa. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata per prestare aiuto alla malcapitata e, nel giro di poco tempo, si è portato sul posto l'elisoccorso che ha provveduto a trasportarla in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto.