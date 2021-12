Dolore per la morte di Ivan Camurri, il ricordo del GSA Valsesia: “ Hai combattuto come un leone”

“In questi giorni di festa ci siamo svegliati con un'altra notizia che mai e poi mai avremmo voluto ricevere. Ci ha lasciati il nostro fortissimo atleta, il campione Ivan Camurri il suo fisico, che gli aveva permesso di vincere tante gare e di partecipare a competizioni durissime come il Trofeo Mezzalama e la Monterosa SkyMarathon, non ha purtroppo resistito all'ennesimo attacco di un male che tutti volevamo sperare fosse stato ormai sconfitto”. A scriverlo, in queste ore, il GSA Valsesia sui propri canali social, a seguito della prematura scomparsa a soli 35 anni del runner, molto conosciuto nel Biellese e in Valsesia (leggi qui).

“Ivan, eri un atleta che sapeva farsi valere in gara e nei dopo gara, sempre pronto a festeggiare con il sorriso, una persona ottimista ed entusiasta come ce ne sono poche – si legge - Hai combattuto come un leone e non potremo dimenticarti. Sei nei nostri cuori e ti avremo accanto quando percorreremo i sentieri che tanto amavi della Valsesia. Tutto il GSA si stringe alla tua amata Agnese, al piccolo Francesco, a tua mamma Gisella, nostra cara amica, e a tutta la tua famiglia, a cui vanno le nostre più sincere condoglianze”. Ad oggi, non è ancora nota la data dei funerali.