È stata trasportata in codice verde all'ospedale la 41enne rimasta coinvolta nel sinistro autonomo, avvenuto nella giornata di ieri, 26 dicembre, alla stazione ferroviaria di Candelo.

Dalle prime ricostruzioni, la donna sarebbe finita con la sua auto contro una recinzione per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.