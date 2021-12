Chiavazza piange la morte dell'artigiano Alberto Caligaris: aveva 54 anni

Una terribile tragedia ha colpito il rione di Chiavazza. Nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre, è mancato all'affetto dei suoi cari Alberto Caligaris, morto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano a soli 54 anni.

Conosciuto in tutto il Biellese per la sua professione, era stato lo storico tappezziere del quartiere e aveva raccolto il testimone dell'attività di famiglia dalle mani del nonno e del padre. Una famiglia di stimati artigiani e apprezzati per la loro competenza. Meno di un mese fa, aveva perso la madre in circostanze tragiche: la donna, infatti, era rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione (leggi qui).

Al momento non si conosce la data delle esequie funebri. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui canali social in sua memoria.