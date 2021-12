Anziana alla guida si schianta contro un muretto

Prognosi di 15 giorni per un'anziana rimasta ferita nel sinistro autonomo, avvenuto nella serata di giovedì 23 dicembre, in via Santuario d'Oropa, a Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, la 79enne residente in città avrebbe perso il controllo della sua auto, andando a urtare un muretto della carreggiata. Sul posto si sono portati velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in Pronto Soccorso.

Il veicolo ha riportato notevoli danni e il tratto di strada è rimasto parzialmente bloccato per consentire la rimozione dei detriti. Presenti anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.