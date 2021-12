Servizio Civile 2022, ecco le proposte di AISM

Ecco le proposte di AISM per il servizio civile 2022 - Foto Aism

È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

Perché scegliere un progetto AISM

AISM, ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM.

Consulta i nostri progetti

InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione

Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia

Per quanto riguarda il progetto “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione” oltre ai posti ordinari, sono disponibili posti riservati a giovani con disabilità (sclerosi multipla). I candidati che faranno domanda per questi posti riservati, dovranno presentare al momento del colloquio una certificazione della propria disabilità o autocertificazione.

Vaccinazione anti Covid-19: affinché possiate scegliere consapevolmente di aderire ai nostri progetti, è opportuno sapere che, seppur la vaccinazione ad oggi sia effettuata su base volontaria, per poter svolgere le attività previste dai nostri progetti, occorre necessariamente sottoporsi alla vaccinazione, come previsto dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il SCU.

Durata e impegno settimanale

I progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte ore annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a una media di 25 ore settimanali. L’orario di servizio viene stabilito in relazione alla natura e alle esigenze del progetto.

Requisiti partecipazione

Per partecipare alla selezione gli interessati devono possedere i requisiti previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento.

Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Come presentare e inviare la domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Per poter scegliere un Progetto AISM, occorre inserire nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU00114

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 26/01/2022.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile.

Contatta la Sezione Provinciale AISM di Biella per avere informazioni in merito al Bando, o al Progetto AISM cui intendi partecipare.