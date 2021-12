Sono otto le auto donate al Fondo Edo Tempia dal progetto “Noi con voi”

Sono diventati otto i veicoli messi a disposizione del Fondo Edo Tempia grazie al progetto “Noi con voi” e alla generosità delle aziende del territorio. L’ultima auto è stata consegnata nei giorni scorsi nella sede di via Malta 3 alla presenza della presidente Simona Tempia.

È stata sponsorizzata da diciotto imprese che hanno aderito alla proposta di Gms, una società lombarda specializzata al sostegno alle Onlus per fornirle di auto adatte alle loro esigenze. “Noi con voi” consente ormai da anni al Fondo e alla Fondazione Tempia di avere a disposizione un parco macchine in perfetta efficienza, tra cui un furgone attrezzato per il trasporto dei pazienti. Il servizio che i volontari mettono a disposizione quotidianamente prevede l’accompagnamento gratuito da e verso strutture sanitarie più lontane quando i malati non hanno altri mezzi per raggiungerle. La media dei chilometri percorsi in un anno supera i 100mila. Tra i loghi presenti sull’ultima auto ce n’è anche uno dedicato alla promozione del territorio: è quello dell’Oasi Zegna, per scelta del lanificio Zegna che è tra gli sponsor che hanno permesso di mettere in strada quest’ultimo veicolo.

Nell’elenco delle aziende che hanno contribuito a quest’ultima iniziativa, le più numerose hanno sede a Valdilana: Cmc di Giovanni Capparoni, Dal Dosso, Destin, Due-C, Ftc, Ferteknica, Filatura di Soprana, Filatura pettinata Mello, Giardino Colori, Inoxfer, Nuova Crear legno, Pasticceria Maniscalco-Rainero, Rammendo Frida, Tessitura De Bona, Tipografia Rosso e il già citato lanificio Ermenegildo Zegna. Ha sede a Cossato la carrozzeria Mp ed è di Valdengo la falegnameria Ceria Giovanni.