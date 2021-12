Un nuovo marciapiede a Gaglianico, iniziati i lavori

“Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Roma; sarà largo 1,5 metri per una lunghezza di circa 120 metri e sarà il prolungamento del nuovo marciapiede realizzato nel corso dell’ampliamento della casa di riposo”. Ad annunciarlo l'assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali.

Il progetto prevede lo scavo di sbancamento della porzione di area parallela alla via per una profondità di circa 2,00 m, con la demolizione del tratto di muro esistente e la costruzione di un nuovo muro in cemento armato dell'altezza variabile da 1,3 a 1,60 m fuori terra. Inoltre, al fine di chiudere l'area sportiva, verrà posata una nuova recinzione, mentre la pavimentazione verrà realizzata in autobloccanti (tipologia uguale a quella presente in vari marciapiedi comunali).

L’intera opera potrà essere realizzata anche grazie alla donazione al Comune della porzione di terreno da parte della parrocchia di San Pietro. “È con grande soddisfazione che portiamo a completamento la rete di percorsi pedonali accessibili a tutti del nostro Comune - dichiara il sindaco Paolo Maggia - il nostro principale obiettivo del programma che stiamo portando a termine è quello di avere un paese fruibile da tutti in sicurezza”.