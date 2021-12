Mongrando boccia il progetto di inceneritore di Cavaglià

All'ordine del giorno del consiglio comunale di Mongrando del 20 dicembre c'era a mozione, proposta dal sindaco Antonio Filoni, "Manifestazione di diniego alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, previsto in Cavaglia".

Mozione che stata accolta a larga maggioranza. “Con 11 voti a favore e 1 astenuto, - dichiara Tony Filoni – Mongrando ha di fatto bocciato il progetto. Siamo vicini e solidali al comune di Cavaglià e ai cittadini e alle cittadine della Valledora.”