Il generale Figliuolo in visita alla Caserma Vian di Cuneo: "Qui sono a casa"

"Qui sono a casa" le prime parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, giunto pochi minuti fa al centro vaccinale della Caserma "Vian" di Cuneo per la prima tappa della visita che il commissario straordinario per l’Emergenza Covid terrà oggi in Piemonte.

Arrivato insieme al presidente della giunta regionale Alberto Cirio e accolto dal sindaco di Cuneo e presidente provinciale Federico Borgna, Figliuolo si è complimentato per i risultati della campagna vaccinale piemontese.

Tema che sarà al centro della sua giornata tra Cuneo e Torino. Dopo la visita alla struttura del 2° Reggimento Alpini di via Curreno, il generale si sposterà infatti a Torino, per essere alle ore 12 all’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo e all’hub vaccinale del Sermig Arsenale della Pace.