Un lettore: "I miei genitori invalidi con la seconda dose di vaccino il 17 aprile e senza notizie della terza"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Scrivo per segnalare che, nonostante le decisioni prese da Governo, Regione e Commissario Straordinario, le cose non sempre vanno come dovrebbero. I miei genitori 87enni, invalidi al 100% e impossibilitati a muoversi dalla loro abitazione di Biella (mia sorella ed io ci prendiamo cura di loro a turno) hanno ricevuto la seconda dose di Moderna il 17 Aprile da parte del medico di base. Lo stesso medico di base non è più in grado di eseguire vaccinazioni, ed in data 4 Novembre ha fatto richiesta ufficiale via email alla struttura territoriale che si occupa delle somministrazioni a domicilio. Ad oggi, nonostante i solleciti fatti per iscritto dal medico stesso e da me alla stessa struttura, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Al numero da contattare per queste problematiche non risponde nessuno. Ero presente pochi giorni fa quando il medico ha chiamato ripetutamente varie strutture dell'ASL 12 per segnalare ancora una volta il problema e veniva rimbalzato (quando qualcuno rispondeva al telefono) da una struttura all'altra. Ad oggi non sappiamo nulla. Sia mia sorella che il sottoscritto abbiamo entrambi Figli in età scolare, così rischiamo di essere noi stessi a portare il virus ai nostri genitori. Siamo a oltre 8 mesi dalla seconda dose, altro che a 4! E credo proprio che siamo caduti in una Terra di Nessuno. Io stesso, nonostante avessi ricevuto la seconda dose il 18 Giugno e abbia fatto la pre-adesione il primo giorno utile per la terza dose a 5 mesi (il 23 Novembre) ho ricevuto un SMS che fissa la mia terza dose per il 20 Gennaio. Oltre 7 mesi dopo la seconda. Non vedo a cosa servono continui appelli ed annunci quando la realtà vera è così distante. Spero vorrete considerare questa mia segnalazione, se ritenete posso inoltrarvi le e-mails di sollecito cui non è mai stato dato riscontro".