Biella, un pranzo tra i ricordi per le vecchie glorie della Libertas (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Sabato 18 dicembre, presso il ristorante Roma di Biella, un gruppo di circa 25 persone si è ritrovato per un pranzo tra vecchi amici e compagni di squadra. Come ogni mese, quel gruppo era composto dagli ex giocatori della Libertas che, spinti dall’iniziativa di Massimo Toso e Ezio Dionisi, si ritrovano ormai da quasi vent’anni.

Tra i presenti, oltre a personalità di spicco come Lucarelli, Celoria, Caglieris e Riva, anche Ottorino Flaborea, storico giocatore che, arrivato a Biella negli anni’50, ha in seguito ottenuto grandi risultati sportivi nella forma di più di 100 partite giocate in nazionale e la partecipazione a 3 olimpiadi.