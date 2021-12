“Le parole prendono vita nel momento stesso in cui vengono pronunciate e legano un’intera collettività, persone e i loro significati”

Pavel Florenskij è un mistico russo, ucciso nei gulag a causa delle sue idee ritenute sovversive e troppo audaci rispetto al regime dell’epoca.Sin da subito è venuto in contatto, a Mosca, con personaggi di spicco della cultura russa e ha cominciato a scrivere opere importanti riguardanti la magia del linguaggio.

Secondo l’autore, la parola detiene da sempre un significato magico, inserito nel potere dei simboli che dietro a essa si celano e che si sono consolidati nel tempo, rispetto anche ai valori che le società le hanno contrassegnato. La parola detiene una potenza creativa che molti hanno dimenticato, dimenticandola nei meandri oscuri e reconditi di discorsi sensati, temi omologati, pensieri razionali… vado avanti? No signori e signore, stiamo andando indietro, nel tempo e anche nell’evoluzione.

Nessuno pensa al valore delle parole, al senso di uno sguardo, al tema di un gesto, a un complimento, a un semplice grazie.In quelle sillabe, sistemate per bene una dietro l’altra, si nasconde l’incapace comunicabilità umana, che l’uomo moderno ha perso, rinunciando al bene prezioso della mediazione, del riscontro immediato, del feedback emotivo e sociale, per discutere senza ascoltare, per parlare senza riflettere per interrompere un silenzio altrimenti significativo e meditativo, dai significati importanti.

La parola è come un ponte che mette in comunicazione l’energia interiore, un tesoro, un dono da non possedere, ma da migliorare e condividere tra la collettività o anche solo con se stessi.Attraverso il linguaggio, le persone creano relazioni: possono decidere di salvare un rapporto o annientarlo, con una sola frase. Pensiamo ai verbi: amare, odiare. Raggiungono immediatamente il cuore di qualcuno, ma in modo decisamente opposto: una propone il bene e quindi una reazione di benessere, allegria, coinvolgimento. L’altra stimola rancore, forse rabbia, sicuramente ostilità.

Una-sola-singola-parola ha il potere di scatenare guerre, oppure paci istantanee e durature. Fonte di malinteso, sia verbale che scritto.Non siete convinti?Aprite qualsiasi libro di storia e lo scoprirete!

INVITO ALLA LETTURA.

Leggere le opere di questo letterato russo non è semplice, ma come per quanto accade con quasi tutti gli scrittori russi del precedente secolo, lo sforzo di interpretazione, vale la fruizione del risultato! Quindi, cimentatevi al meglio in questa complessa, quanto affascinante, lettura.

P.Florenskij, Il valore magico della parola, Medusa edizioni

CONSIGLIATO A CHI: non si spaventa di fronte alla complessa interpretazione di un testo e desidera approfondire gli aspetti di un linguaggio filosofico e morale che stimola le parti più reattive di noi.