Cittadellarte, gli appuntamenti durante le feste natalizie

Durante le feste natalizie lo store e la caffetteria di Cittadellarte saranno aperte domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio, giovedi 6 gennaio, sabato 8 gennaio, domenica 9 gennaio, dalle 11 alle 19.

Stessi giorni per la visite guidate, alle 11, 14:30 e 16:30. Prenotazioni scrivendo alla mail termeculturali@cittadellarte.it .

Questo il pensiero per le festività 2021 del direttore di Cittadellarte, Paolo Naldini: “La demopraxia riconosce che la forza primaria che plasma la quotidianità della vita sociale è quella capacità di autodeterminazione che possiede di fatto ogni gruppo organizzato di individui. Riunite dall’obiettivo di fare qualcosa insieme, queste comunità di pratica sono dei più diversi tipi. E in ognuna esistono riti e prassi che ne articolano il funzionamento. Spesso il tavolo costituisce l’ingranaggio fondamentale di questo funzionamento sociale, come una ruota orizzontale capace di trasmettere movimento e dinamica intorno a sé: tavolo di lavoro, tavolo di riunioni e consigli, tavola della mensa… I saturnalia e i rituali della rinascita, come il Rebirthday, si costituiscono spesso intorno a tavoli". Avviene oggi, ed avverrà il giorno di Natale e la sera del 31 dicembre".

"Tavoli e tavole. - continua Naldini - Forse il covid ci costringerà a tenere al minimo la dimensione e il numero di questi tavoli. Tuttavia, anche i più piccoli tavoli, possono sempre esercitare quel loro a volte impercettibile scarto della rotazione, che mette in moto e fa girare i luoghi, le idee e le persone. Questa forza è così potente che si sprigiona anche dai tavoli immaginati, da quelli virtuali e metaforici”. Intorno a ognuno di questi tavoli ora è urgente che si discuta di che cosa fare per riappropriarci di un destino prospero e di armonia. Come vestire? Come mangiare? Come scaldare la nostra casa? Come andare da un luogo all’altro? Come accogliere l’altro? Come imparare? Come prendere cura della vita?".

“Sono le stesse domande – conclude Naldini - che ci pongono gli obbiettivi e i target dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Non c’è nessuno di questi obbiettivi che non atterri ogni giorno sui nostri tavoli. Anche quando non vediamo questa dinamica. Le pratiche del demos dunque girano intorno a questi tavoli. Quando i tavoli e le tavole del rebirthday, del Natale, del capodanno e in realtà di ogni giorno assumeranno la consapevolezza del ruolo primario che hanno nella vita e sopravvivenza degli umani sul pianeta, allora la demopraxia sarà arrivata. È un augurio. È un progetto. È la nostra opera".