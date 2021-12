Biellese in lutto per la morte del macellaio Claudio Capellaro

Un grave lutto ha gettato nel dolore la comunità biellese. Nel giorno di Natale, è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Claudio Capellaro, morto a 70 anni e conosciuto in tutto il Biellese per la sua professione. Per molto tempo, infatti, è stato stimato e apprezzato macellaio: da dietro il bancone, aveva servito nel suo negozio di Candelo migliaia di biellesi, con tono affabile e cortese.

Negli ultimi anni, aveva lavorato al Centro Commerciale Bennet di Vigliano Biellese, fino al raggiungimento della pensione. Amici e parenti lo ricordano anche come un accanito pescatore. La veglia di preghiera verrà recitata a Vigliano domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, avranno luogo martedì 28 dicembre, alle 14.30, sempre all’Assunta.