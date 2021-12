Anche a Santo Stefano si sono registrati sinistri stradali nel Biellese. Nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo lungo la via Santuario d’Oropa, poco prima del bivio per il Favaro.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l’assistenza agli occupanti del veicolo, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.