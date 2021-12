Anziana bloccata in casa a Natale, in azione 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Natale movimentato per un’anziana di Vigliano Biellese, in difficoltà nel giorno della Natività di Gesù. Secondo le prime informazioni, era bloccata in casa e non riusciva ad aprire la porta. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 25 dicembre. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che, nel giro di breve tempo, sono riusciti a permettere il passaggio dei sanitari e l’assistenza alla donna.