Piatto, i bambini dell’Infanzia in Municipio per gli auguri di Natale

Come da tradizione, nei giorni scorsi i bambini della Scuola dell’Infanzia di Piatto si sono recati in visita in Municipio per portare gli auguri al sindaco Enzo Giacomini e a tutta l’amministrazione comunale, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Quest’anno, oltre alle maestre era presente la Prof.ssa Elisa Versolato, vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Valdengo. Per l’occasione, sono stati intonati dai giovani allievi una filastrocca natalizia che ha allegrato tutti i presenti. Inoltre, il primo cittadino ha consegnato ai bambini un piccolo sacchettino “natalizio”, ricco di cioccolatini e caramelle.

“Come sempre una grande emozione da parte mia vedere questi bambini che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia di Piatto, il nostro fiore all’occhiello del paese, senza dimenticare un grazie caloroso a tutto il personale docente e non – commenta Giacomini - I risultati si ottengono con lavoro di squadra, frutto di una sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Valdengo”.