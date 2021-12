Babbo Natale porta i doni all’asilo nido di Vigliano Biellese

E’ giunto anche all’asilo nido di Vigliano Biellese Babbo Natale! Ha fatto una sorpresa ai piccoli, dedicando a ciascuna “bolla” il tempo necessario per la consegna dei regali. Al nido non manca certo lo spirito di festa e l’atmosfera natalizia, ma anche Babbo Natale deve fare i conti con la pandemia: massima precauzione, quindi… Si tratta infatti di un Babbo Natale che fa parte del gruppo ristretto delle educatrici che operano nel nido.

In dono, non solo i pacchetti colorati per i piccoli, ma una gradita sorpresa per le famiglie: la riduzione di 100 euro sulla retta del mese di dicembre, che l’Amministrazione comunale ha approvato, per il secondo anno consecutivo.