Bel gesto dagli Alpini di Cavaglià che, nei giorni scorsi, si sono recati in visita alla casa di riposo per dare un saluto agli ospiti. “Purtroppo le precauzioni e le normative per il Covid ci hanno impedito di avvicinarci a stringere mani e scambiare gli auguri – confidano le penne nere - Ma abbiamo colto il piacere che la nostra visita ha suscitato in loro tutti”.