Santo Stefano, Duomo in festa per il patrono di Biella (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

“All’indomani del Natale, celebriamo la festa di Santo Stefano. Egli è stato scelto per essere patrono di tutta la nostra città, della nostra Diocesi, della nostra terra, vedendo in lui il modello dell’uomo ispirato da Dio nella fede e attivo e concreto nella vita sociale e caritativa che ha saputo trasformare con la sua vita e il suo esempio fino al martirio il mondo nel quale ha vissuto. Di fronte alle tante sfide e alle difficoltà che ci troviamo ad affrontare, perdurante anche la situazione della pandemia che ha acuito tante altre situazioni di emergenza presenti nella nostra società, non lasciamoci cadere le braccia”.

A scriverlo, poco fa, sui propri canali social il vescovo di Biella Roberto Farinella, a margine della solenne celebrazione eucaristica, avvenuta in Duomo, con il Capitolo Cattedrale, i parroci della città e l’animazione del Coro Diocesano. Presenti alla funzione l’amministrazione cittadina, le principali autorità del territorio e le istituzioni.

All’inizio della Santa Messa, il sindaco di Biella Claudio Corradino, a nome della cittadinanza, ha acceso il cero votivo al Santo. “La priorità: promuovere la famiglia – sottolinea Monsignor Farinella - La promozione delle condizioni che rendano desiderabile e possibile la formazione delle famiglie è una priorità irrinunciabile. La famiglia è principio generativo della società se è stabile; se trova condizioni di vita serene, sane, per la disponibilità di case accessibili, per occasioni di lavoro propizie, per il sostegno necessario alla paternità e alla maternità responsabili, per alleanze educative che rendano l’educazione l’impresa comune che semina in città un futuro desiderabile. Troppi drammi si consumano tra le mura domestiche per troppa solitudine, per troppa aggressività, per troppi problemi che non trovano una mano tesa ad aiutare. Pensando alla priorità da dare alla famiglia rifletto anche sulla relazione positiva tra marito e moglie. Quanto è importante per i figli poter vedere i genitori che si trattano con gentilezza, anche nell’affrontare le tensioni che inevitabilmente emergono in famiglia. L’alleanza nella famiglia tra l’uomo e la donna, nella stima e nella gentilezza reciproche, è una promessa di bene per i figli”.

“La città invecchia, popolata da troppi rapporti spezzati. La città intristisce senza la festosa voce di bambini che giocano. La città si innervosisce, intrappolata in un’eccessiva frenesia di risultati che non lascia tempo per le domande e per gli affetti – scrive il vescovo di Biella - L’emergenza: offrire ai giovani buone ragioni per desiderare di diventare adulti L’emergenza educativa deve richiamare l’attenzione di tutti non solo nello sconcerto di episodi di cronaca impressionanti per aggressività, degrado, depressione. La stagione indefinita del Covid-19 ha diffuso, soprattutto negli adolescenti e nei giovani, svariate forme depressive. È urgente consolidare un’alleanza per accompagnare le giovani generazioni verso il loro futuro. Mi sembra di raccogliere l’impressione di un’impotenza a proposito dell’educazione dei giovani. Sembra che abbiamo tutti i mezzi per spingere avanti i giovani, per predisporre condizioni propizie per realizzare ogni desiderio del loro cuore”.

Al termine della Messa, la parrocchia di Santo Stefano ha offerto un piccolo pane come segno dell’impegno alla condivisione ispirato alla figura del Santo mentre in Seminario si è tenuto il tradizionale scambio degli auguri strettamente riservato alle autorità.