Dopo Natale Biella in festa per Santo Stefano, messa con il vescovo Farinella e concerto in Duomo

La festa di Santo Stefano è un momento particolarmente importante nella vita della Diocesi e della Città di Biella. Quest’anno, in occasione della festa di Santo Stefano, si aprirà il ricordo del 250° anniversario della sua fondazione, nel 1772 a opera di papa Clemente XIV. I momenti salienti della giornata saranno: alle 10 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Roberto con il Capitolo Cattedrale e i parroci della Città. La celebrazione sarà animata dal Coro Diocesano.

Alla celebrazione prende parte l’amministrazione cittadina e le principali autorità del territorio. All’inizio della celebrazione il sindaco di Biella, a nome della cittadinanza, accenderà il cero votivo al Santo. Al termine della Messa, la parrocchia di Santo Stefano offrirà un piccolo pane come segno dell’impegno alla condivisione ispirato alla figura del Santo. In Seminario si terrà il tradizionale scambio degli auguri strettamente riservato alle autorità.

I giovani della parrocchia di Santo Stefano con i volontari dell’Emporio della Solidarietà, i giovani Leo Club Biella, l’associazione Semi di Bontà offriranno occasioni di condivisione per le situazioni di fragilità presenti in città. Alle 15.30 i Vespri solenni presieduti dal vescovo Roberto saranno occasione in cui dare avvio alla memoria dei 250 anni dell'istituzione della Diocesi. Sarà un evento di preghiera significativo e un momento forte della vita della Chiesa diocesana, associata al cammino di preparazione del Sinodo voluto da papa Francesco. Segnaliamo che nella Cattedrale di Biella sarà possibile ammirare dal 21 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022 l’opera “Studio per La Barca” di Felice Casorati (1933). Grazie alla disponibilità di un collezionista privato. L’opera è visitabile tutti i giorni dalle 7 alle 19. L’esposizione rientra nel progetto “Sia Luce” sostenuto dalla parrocchia Santo Stefano e dagli sponsor privati.

Alle 21 presso la Chiesa Cattedrale il tradizionale concerto di Santo Stefano sarà occasione per ascoltare le musiche della Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa con il Coro e l’Orchestra del Centenario diretta dal maestro Giulio Monaco. “Incoronata Regina” sarà il titolo del concerto e prevede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Diocesi di Biella. Sarà possibile seguire il concerto dal canale you tube del Santuario di Oropa. In Duomo, per il concerto, è richiesto il green pass.