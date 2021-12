Candelo, via Campile messa in sicurezza. Esulta Veronese: “Sindaco ha risposto al nostro appello”

“Dopo anni di voci non ascoltate, quest’anno sotto l’albero di Natale i residenti di via Campile hanno trovato il dono più atteso: la propria sicurezza”. A scriverlo il consigliere di minoranza di Candelo Elettra Veronese.

“Grazie a chi ci ha aiutati a renderlo possibile, ai candelesi, ai media ed anche al sindaco che, pochi giorni fa, ha risposto al nostro appello. La messa in sicurezza dell’intersezione, in realtà, è soltanto il primo passo per noi di un progetto di più ampio respiro che vorremmo vedere realizzato”.