Tragedia di Natale, morto suicida l’ex assessore Angelo Burzi

Nella tarda serata di ieri è morto a Torino l'ex assessore regionale Angelo Burzi, tra i più importanti politici del centrodestra piemontese. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Indagano i Carabinieri sull'accaduto.

Burzi, che aveva 73 anni, è stato tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte nel 1993 nonché coordinatore del partito per la provincia di Torino e capogruppo fino al maggio 1996. Laureato in ingegneria elettronica, venne eletto la prima volta in Consiglio Regionale nel 1995, per poi essere rieletto nel 2000, 2005 e 2010. Ha quindi ricoperto la carica di presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando é stato nominato assessore al Bilancio e al Personale.

Nel 2021 ha dato vita al gruppo Progett'Azione. Ad esprimere cordoglio la Vice Ministra dell'Economia Laura Castelli: "Sono vicina ai familiari e a chi gli è stato vicino in questi anni. A loro le mie più sentite condoglianze".