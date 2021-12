Escursionista precipita e perde la vita sulla Rocca Stella nel cuneese. Cronaca dal nord ovest

Intervento notturno nella notte di Natale per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Rittana (Cn) per un escursionista disperso, ritrovato deceduto. L'operazione è partita verso le 18 di ieri quando i Carabinieri hanno trasmesso alla centrale operativa la denuncia di mancato rientro per un uomo 59enne di Borgo San Dalmazzo. L'autovettura del disperso è stata trovata in frazione Chiot Rosa dove sono partite le ricerche a piedi verso monte, condotte da una ventina di tecnici Sasp, con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22 da parte di una squadra del Sagf che ha individuato la salma alla base delle ultime pendici della Rocca Stella, intorno a quota 1500 metri, dove era precipitata. È stato possibile soltanto constatare il decesso dell'uomo e procedere con il recupero della salma che è stata trasportata a piedi verso valle dove è stata consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.