Neanche sotto Natale i ladri si fermano. Nei giorni scorsi, due abitazioni di Occhieppo Superiore sono finite nel mirino dei soliti ignoti. Il modus operandi quasi sempre lo stesso: forzatura della porta, stanze messe a soqquadro e monili in oro svaniti nel nulla.

Non è andata meglio fortunatamente a Cerrione, dove i malviventi non sono riusciti a introdursi in casa, forse disturbati dall’impianto di allarme. Su tutti questi casi indagano le forze dell’ordine.