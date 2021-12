Moto distrutta nella notte dalle fiamme, si indaga sulle cause del rogo (foto di repertorio)

Allarme nel centro di Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, una moto in sosta è stata letteralmente avvolta dalle fiamme e, nel giro di pochi minuti, è andata completamente distrutta. Il fatto si è verificato intorno alle 22.45 di ieri, in via dei Conciatori.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il rogo si era già spostato all’interno di un’auto, parcheggiata poco distante, ma le squadre sono riuscite a domare l’incendio prima che danneggiasse completamente l’intero veicolo. Sul posto anche gli agenti della Questura per i rilievi di rito. Si indaga, infatti, sulle cause dell’accaduto.