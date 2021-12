60enne investita da auto, preoccupazione a Graglia

Momenti di preoccupazione per una donna di 60 anni, rimasta investita nel primo pomeriggio di giovedì, 23 dicembre. Il fatto è accaduto nell’abitato di Graglia. Per cause da accertare, la biellese è stata urtata da un’auto in transito, condotta da un anziano.

Sul posto, si sono portati velocemente i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la signora in codice verde al Pronto Soccorso. Il conducente, invece, non avrebbe riportato problemi nell’impatto. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.