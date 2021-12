Un mosaico di auguri da Su Nuraghe

Popolarmente la festa più sentita, il Natale della comunità di Su Nuraghe viene salutato con una carrellata di immagini tratte dai diversi social che animano la forzatamente rimodulata vita associativa nel continuo pendolare di restrizioni governative centrali e periferiche.

Le fotografie che vengono presentate provengono dall’intimità domestica della Comunità, che vive all’ombra del Mucrone, sotto la protezione della Vergine bruna, venerata su questi monti come “Deipara”, Genitrice, Madre di Dio. Formano un composito mosaico fatto di alberi con luminarie e presepi variamente interpretati. Alcuni provenienti da altre parti del mondo a significare l’universalità di questa festa nella cultura occidentale da sempre in relazione con il Vicino oriente e con l’America Latina. Diversi i materiali utilizzati: carta, legno, sughero; lana e seta: filo che diventa stoffa come ruvido orbace oppure raffinato pizzo o preziosi ricami creati delle abili mani delle nostre Donne del filet.

Tutte rappresentazioni – ed omaggi - della nascita del Dio che diventa carne, ereditandola per trasferimento, e sussume l’antica simbologia della luce che lo precede: la “fiamma eterna zoroastriana”, sacra ai Re Magi che vengono ad adorare Gesù, arde ancor oggi nei Templi del fuoco in India e in Iran; molto sentita, ad esempio, è la festa ebraica delle Luci, detta di “Hanukkah”, che i nostri “fratelli maggiori” celebrano quest’anno, tra il 28 novembre e il 6 dicembre. La Sinagoga di Biella custodisce il maestoso candelabro a nove bracci esclusivamente impiegato per l’accensione rituale durante questi giorni di festa. Festa radicata nel profondo del cuore di genti e di culture diverse, ma molto vicine al di là di fedi e di geografie.

A tutti, “Fratelli tutti”, il dono di Su Nuraghe in questo tempo di festa: che sia di pace e serenità. Buon Natale, Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, Bona Paschixedda!