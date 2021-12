Case di comunità, il Piemonte interviene con fondi propri

“Con fondi propri, la Regione Piemonte finanzierà le otto Case di comunità che gli stanziamenti del Pnrr non garantiscono più, dopo le ultime decisioni del Governo di tagliare le erogazioni per il Nord Italia”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi oggi in Settima commissione, presieduta da Riccardo Lanzo. In tutto, le Case di comunità che il Piemonte ha stabilito essere necessarie per il proprio territorio sono 90, ma con i fondi adesso teoricamente messi a disposizione del Pnrr se ne potrebbero realizzare al massimo 82: “Completeremo il progetto in ogni caso con risorse piemontesi”, ha assicurato Icardi. Che, rispondendo poi a Domenico Ravetti (Pd) ha concordato che dopo l’edificazione delle Case di comunità bisognerà lavorare assiduamente affinché ci sia un livello organizzativo e di risorse umane che le faccia davvero funzionare per il 2026 come previsto dal Pnrr.