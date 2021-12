Babbo Natale arriva a Cavaglià a bordo di un trattore, bel regalo ai piccoli del paese FOTO

Grande entusiasmo a Cavaglià per l’arrivo in paese di Babbo Natale e del suo aiutante a bordo di un trattore. Per la gioia di grandi e piccini, il simpatico vecchietto vestito di rosso (interpretato per l’occasione dal vicesindaco Giorgio Cabrio), ha portato a tutti i bambini un bellissimo dono: un cuoricino di legno, realizzato dall’hobbista Bruno Mocafico. Un centinaio di piccoli, accompagnati dalle famiglie, hanno atteso con trepidante attesa il suo passaggio.