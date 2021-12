A Pralungo distribuite oltre 500 scope scaccia guai: “Gesto per portare positività alle persone”

Felice iniziativa natalizia a Pralungo. L'associazione Genitori & Giovani ha distribuito per il paese di Pralungo più di 500 scope addobbate per le festività. “Un gesto per portare positività alle persone con le scope scaccia guai e finanziare le nostre attività – spiegano - Ci dispiace non aver potuto portare a tutti un pensiero natalizio ma l’augurio di un buon Natale non mancherà a tutti gli abitanti di Pralungo”.