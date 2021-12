Piccola sorpresa per gli ospiti della Casa di Riposo di Candelo (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

Nei giorni scorsi, i volontari delle Associazioni “Primavera” e “Anziano è Bello” di Candelo, insieme all'assessore Selena Minuzzo, hanno consegnato agli ospiti della Casa di Riposo “La Baraggia” un pensiero per augurare a tutti Buon Natale: delle stelle per i Nonnini della Casa di Riposo e un volontario si è anche vestito da Babbo Natale. Gli ospiti sono rimasti contenti e stupiti per questa piccola sorpresa.