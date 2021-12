Viverone in aiuto delle famiglie in difficoltà

Nel corso del 2021 il comune di Viverone, nell’intento di aiutare le fasce deboli della popolazione, ha provveduto ad elargire contributi alle famiglie per supportare la prime spese dei neonati con 4 bonus bebè per € 2.000.

“A fronte dei maggiori costi sostenuti per la mesa scolastica, si è deciso di non aumentare il costo del buono mensa per le famiglie integrando con fondi propri la differenza di costo di € 1,19 a pasto, mantenendo l’importo ad € 4,20. Il tutto per ca. € 8.000 – spiega il sindaco Renzo Carisio - Allo scopo in supportare le fasce deboli nelle feste natalizie sono stati erogati € 3.600 di fondi propri in buoni spesa del valore di € 200 cadauno per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’infanzia negli esercizi aderenti di Viverone. Con fondi statali devoluti al Comune sono stati elargiti complessivamente ca. 10.000 alle famiglie ricadenti nelle casistiche stilate dal CISAS quali integrazioni nel campo dei servizi sociali per i residenti”.