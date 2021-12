Vigilia di Natale, celebrata la messa in Duomo. Farinella: “Accogliamo con il cuore colmo di gioia il Salvatore” (Foto Studio Fighera per newsbiella.it)

“Carissimi, accogliamo con il cuore colmo di gioia il Salvatore che si è fatto uomo per noi. Buona santa notte di Natale”. Con queste parole, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha commentato la Vigilia di Natale sui propri canali social. Ieri sera, 24 dicembre, si è celebrata in Duomo la Santa Messa, alla presenza di una comunità viva e partecipe. Come da tradizione, durante la funzione, la statuetta del bambin Gesù è stata posizionata vicino all’altare della cattedrale.