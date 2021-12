Morto Burzi: Pichetto, la sua scomparsa lascia un vuoto enorme

Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di un amico, di un collega, di un consigliere regionale tra i più illustri del nostro Piemonte. Ma più di ogni altra cosa Angelo Burzi e' stata una persona schietta e diretta. La sua morte lascia un incolmabile vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto e in chi, come me, ha avuto la fortuna di lavorare a lungo con lui. Questa notizia mi addolora, mi unisco al cordoglio della sua famiglia e delle tante persone che gli volevano bene. Lo dichiara il senatore piemontese e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.