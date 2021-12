L’opinione di Pietro Brovarone: “La Natività sfregiata”

“Se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me. E se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo per questo il mondo vi odia.” Gv. 15, 18-19.

Mai parole furono così profetiche come quelle pronunciate da Cristo nel preparare i cristiani alle persecuzioni future. L’ultima vicenda di sfregio verso la sensibilità del popolo cristiano la troviamo nella copertina di un settimanale tedesco che rappresenta la Natività in versione trans o come si suol dire oggi LGBTQ+. Un attacco provocatorio al dogma di fede della verginità di Maria e al dogma dell’incarnazione del figlio di Dio che viene nel mondo per redimere l’umanità sfregiata dal peccato.

Questi metodi dissacranti verso concetti alti del cristianesimo, religione che sta a fondamento dell’Europa e del mondo occidentale, non sono tanto diversi dai beceri insulti che il monaco Lutero rivolgeva al Papa ai tempi della riforma protestante. Ben peggio, poi, ha fatto il totalitarismo sovietico con la distruzione di chiese e simboli religiosi e l’incarcerazione e le condanne ingiuste dei seguaci di Cristo ai tempi della rivoluzione d’ottobre e nei decenni successivi, lo sterminio di religiosi e preti nella Spagna pre franchista, nel triangolo rosso bolognese e ancora prima i seguaci di Cristo venivano bruciati vivi o fatti mangiare dalle belve nei circhi. Le persecuzioni sono una costante del mondo contro i seguaci di Colui che si è definito Via, Verità e Vita, proponendo all’umanità di seguirlo sulla via della croce. La sua è sempre stata una proposta a cui l’uomo di tutti tempi può scegliere di aderire, oppure rifiutare.

Sfregiare la Natività è solo un altro modo di rifiutare il messaggio di salvezza proposto da un Re che non ha un esercito su questa terra per reagire all’infamia di un’ingiustizia palese, ma che con il suo insegnamento tocca così tanto le coscienze, le mette a nudo in ordine alla pochezza della natura umana e le fa sanguinare nel profondo, tanto che la reazione diventa violenta, vendicativa. Ma la risposta è e sarà sempre quella lanciata dall’alto della croce “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”.