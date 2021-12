A Biella la messa di Natale in Duomo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Un messaggio di amore, gioia e pace rivolto a tutta la comunità biellese. Questo il senso principale delle parole delle vescovo di Biella Roberto Farinella, in occasione della Santa Messa di Natale, celebrata nella mattinata di oggi, 25 dicembre, in Duomo. Una funzione che ha visto meno partecipazione del solito, ma sempre viva e sentita nel suo affetto. Un calore bene espresso in cattedrale, nel corso dell’omelia di Monsignor Farinella.